ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Німецький голкіпер увійшов в історію.

Збірна Німеччини в рамках поєдинку третього туру групового етапу чемпіонату світу грає проти Коста-Рики.

В стартовому складі німецької команди з'явився Мануель Ноєр, завдяки чому увійшов в історію.

Як повідомляє статистичний портал Opta, на рахунку Ноєра 19 матчів на чемпіонаті світу, що є рекордним показником.

Німецький голкіпер обігнав Зеппа Маєра та Клаудіо Таффарела, в яких було по 18 зустрічей на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що Мануель Ноєр може завершити кар'єру в збірній Німеччини після цього чемпіонату світу.