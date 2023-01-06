Німеччина

Марокканський захисник пропустить старт другої частини сезону через проблеми зі здоров'ям.

Захисник Баварії Нуссеір Мазрауї не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 25-річний марокканець після минулого чемпіонату світу в Катарі підхопив коронавірус. Після цього у нього діагностували перикардит.

На відновлення Нуссеіру знадобиться близько 4-6 тижнів.

Для Баварії це вже третя втрата за зимову перерву. На мундіалі в Катарі травмувався Ернандес, а Ноєр зламав ногу, катаючись на лижах.

Свій перший матч після перерви Баварія проведе у чемпіонаті Німеччини проти Лейпцигу. Гра відбудеться 20 січня.