Марокканський захисник пропустить старт другої частини сезону через проблеми зі здоров'ям.
Нуссеір Мазрауї, Getty Images
06 січня 2023, 13:39
Захисник Баварії Нуссеір Мазрауї не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, 25-річний марокканець після минулого чемпіонату світу в Катарі підхопив коронавірус. Після цього у нього діагностували перикардит.
На відновлення Нуссеіру знадобиться близько 4-6 тижнів.
Для Баварії це вже третя втрата за зимову перерву. На мундіалі в Катарі травмувався Ернандес, а Ноєр зламав ногу, катаючись на лижах.
Свій перший матч після перерви Баварія проведе у чемпіонаті Німеччини проти Лейпцигу. Гра відбудеться 20 січня.