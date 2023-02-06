Німеччина

Австрійський фахівець може замінити Андре Брайтенрайтера.

Колишній наставник Лейпцига Ральф Газенгюттль незабаром може очолити Гоффенгайм. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 55-річний австрієць є головним кандидатом на місце, яке раніше обіймав Андре Брайтенрайтер.

Останнім клубом Газенгюттля був Саутгемптон, де його було звільнено у листопаді минулого року. До цього він очолював Лейпциг, Інгольштадт, Аален та Унтергагінг.

Після 19 турів Гоффенгайм набрав 19 очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці німецької Бундесліги.