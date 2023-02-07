Німеччина

У 13-річного сина президента клубу знайшли кокаїн.

Прокуратура Франкфурта розпочала розслідування щодо президента Айнтрахта Петера Фішера. Про це повідомляє Sportschau.

За інформацією джерела, 13-річний син Фішера вживав кокаїн разом з другом, мати якого помітила незвичайну поведінку хлопчика, повідомивши про це школу та поліцію.

Поліція Франкфурта провела обшук у квартирі Фішера, де за допомогою собаки було виявлено залишки наркотиків.

Функціонер німецького клубу може бути винен у незаконному зберіганні та придбанні кокаїну. Також під слідство потрапили його дружина та 25-річний син.

Зазначимо, що сьогодні Айнтрахт проведе матч 1/8 фіналу Кубка Німеччини, де зустрінеться з Дармштадтом. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.