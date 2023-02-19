Дивіться відео найкращих моментів матчу 21 туру чемпіонату Німеччини, що відбувся 18 лютого 2023, 16:30.
Боруссія М — Баварія, Getty Images
19 лютого 2023, 11:10
У матчі 21 туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія на своєму полі обіграла мюнхенську Баварію (3:2).
У складі переможців результативними ударами відзначилися Штіндль, Гофманн та Тюрам. У команди Юліана Нагельсманна голи на рахунку Шупо-Моттінга та Теля.
Також зазначимо, що з восьмої хвилини Баварія грала у меншості після вилучення захисника Упамекано, який отримав пряму червону картку.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія М — Баварія в 21 турі Бундесліги-2022/23:
Боруссія М — Баварія 3:2
Голи: Штіндль, 13, Гофманн, 55, Тюрам, 84 — Шупо-Моттінг, 35, Тель, 90+3
Боруссія М: Омлін, Бенсебайні, Ельведі, Ітакура, Лайнер, Коне, Крамер (Вайґль 57, Янчке 90), Вольф (Геррманн 90), Штіндль (Тюрам 74), Гофманн, Плеа (Нойгаус 74)
Баварія: Зоммер, Блінд, Упамекано, Павар, Кімміх, Гравенберх (Мусіала 46), Горецка (де Лігт 62), Девіс, Гнабрі (Сане 46), Шупо-Мотінґ (Тель 62), Мюллер (Канселу 16)
Попередженння: Горецка
Видалення: Упамекано, 8 (Баварія)