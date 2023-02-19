Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу 21 туру чемпіонату Німеччини, що відбувся 18 лютого 2023, 16:30.

У матчі 21 туру німецької Бундесліги менхенгладбахська Боруссія на своєму полі обіграла мюнхенську Баварію (3:2).

У складі переможців результативними ударами відзначилися Штіндль, Гофманн та Тюрам. У команди Юліана Нагельсманна голи на рахунку Шупо-Моттінга та Теля.

Також зазначимо, що з восьмої хвилини Баварія грала у меншості після вилучення захисника Упамекано, який отримав пряму червону картку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія М — Баварія в 21 турі Бундесліги-2022/23:

Боруссія М — Баварія 3:2

Голи: Штіндль, 13, Гофманн, 55, Тюрам, 84 — Шупо-Моттінг, 35, Тель, 90+3

Боруссія М: Омлін, Бенсебайні, Ельведі, Ітакура, Лайнер, Коне, Крамер (Вайґль 57, Янчке 90), Вольф (Геррманн 90), Штіндль (Тюрам 74), Гофманн, Плеа (Нойгаус 74)

Баварія: Зоммер, Блінд, Упамекано, Павар, Кімміх, Гравенберх (Мусіала 46), Горецка (де Лігт 62), Девіс, Гнабрі (Сане 46), Шупо-Мотінґ (Тель 62), Мюллер (Канселу 16)

Попередженння: Горецка

Видалення: Упамекано, 8 (Баварія)