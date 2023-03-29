Німеччина

Автор унікального рекорду Бундесліги вирішив повісити бутси на цвях.

Нападник Фрайбурга Нільс Петересен вирішив завершити кар'єру наприкінці нинішнього сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Після майже 16 років професійного футболу я з важким серцем повішу бутси на цвях наприкінці сезону. Заздалегідь дякую всім, хто супроводжував мене цим шляхом, тиждень за тижнем бажав удачі, вітав після перемог і втішав після поразок.

Дякую клубам та вболівальникам за прекрасні роки з найкрасивішою другорядною річчю на світі, яка завжди залишиться для мене головною", — написав Петерсен у своєму Instagram.

Нинішнього сезону Нільс провів 31 матч, у яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, Петересену належить унікальний рекорд Бундесліги за кількістю голів після виходу на заміну. На рахунку 34-річного німця 33 забиті м'ячі після виходу на поле з лави запасних.

За свою кар'єру Петерсен встиг пограти за Фрайбург, Вердер, Енергі Котбус, Карл Цейс Йена та навіть Баварію. На його рахунку 514 поєдинків, у яких він забив 192 м'ячі та забив 47 голів.

Також на рахунку Петерсена два товариські матчі у складі збірної Німеччини, де він відзначився одним асистом. Обидва матчі він провів у 2018 році.