Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 22 квітня 2023 року, 16:30.

У матчі 29 туру німецької Бундесліги Баварія у гостях поступилася Майнцу (1:3).

Команда Томаса Тухеля відкрила рахунок на 29 хвилині зусиллями Мане, однак у другому таймі гра мюнхенців розсипалася і вони пропустили три м'ячі. Авторами голів у складі переможців стали Ажорк, Баррейру та Карікол.

Через свою осічку Баварія втратила лідерство у Бундеслізі, відстаючи від дортмундської Боруссії на один бал.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Майнц — Баварія в німецькій Бундеслізі:

Майнц - Баварія 3:1

Голи: Ажорк, 65, Баррейру, 73, Карікол, 79 — Мане, 29

Майнц: Центнер — Фенандеш (Хак, 83), Белль, Ганче-Ольсен, Відмер, Касі (Карікол, 46) — Баррейру, Кор (Штах, 64), Лі (Баркок, 77), Ажорк (Інгвартсен, 77) — Онісіво.

Баварія: Зоммер — де Лігт, Упамекано, Станішич, Девіс, Канселу — Горецка, Кімміх (Гравенберх, 75), Мусіала (Гнабрі, 80) — Мане (Сане, 80), Мюллер (Тель, 75).

Попередження: Карікол, Кор.