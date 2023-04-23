Наставник мюнхенського клубу поділився своїми думками після гри з Майнцем.
Томас Тухель, Getty Images
23 квітня 2023, 10:58
Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував поразку своєї команди у матчі 29 туру Бундесліги проти Майнца (1:3).
"І знову я сиджу тут і говорю: я на це не очікував. Ми просто не можемо грати без індивідуальних помилок і втрати концентрації. Нам не вистачає енергії, щоб упоратися з невдачами.
На даний момент ми виглядаємо як команда, яка вже провела 80 ігор цього сезону, ми виглядаємо виснаженими. Очки тікають, як пісок крізь пальці. Кожен бореться сам із собою", — наводить слова Тухеля Kicker.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Майнц — Баварія.