Німеччина

Наставник мюнхенського клубу поділився своїми думками після гри з Майнцем.

Головний тренер Баварії Томас Тухель прокоментував поразку своєї команди у матчі 29 туру Бундесліги проти Майнца (1:3).

"І знову я сиджу тут і говорю: я на це не очікував. Ми просто не можемо грати без індивідуальних помилок і втрати концентрації. Нам не вистачає енергії, щоб упоратися з невдачами.

На даний момент ми виглядаємо як команда, яка вже провела 80 ігор цього сезону, ми виглядаємо виснаженими. Очки тікають, як пісок крізь пальці. Кожен бореться сам із собою", — наводить слова Тухеля Kicker.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Майнц — Баварія.