Німеччина

Нова угода з німецьким футболістом розрахована до літа 2024 року.

Півзахисник дортмундської Боруссії Марко Ройс поставив свій підпис під новим контрактом із клубом. Про це повідомляє прес-служба "джмелів".

Нова угода з 33-річним німцем розрахована до літа 2024 року. Минулий контракт закінчувався цього літа.

"У нас як у команди, як і у всіх наших уболівальників, є одна велика мета, на якій ми всі зосереджені: ми хочемо стати чемпіонами, і нам потрібний кожен, щоб зробити це.

Крім цього, у мене, як і раніше, є величезне бажання зробити все можливе для клубу, в якому я провів більше половини свого життя. Для мене досі немає нічого кращого, ніж забивати голи перед найкращими вболівальниками та на найкрасивішому стадіоні світу, щоб разом святкувати перемоги.

Ось чому я щасливий, що продовжив свій контракт ще на рік, тому що я завжди казав, що не хотів би грати ні за який інший клуб у своїй кар'єрі, окрім як за Боруссію Д", — сказав Ройс.

Цього сезону Ройс провів 26 поєдинків, у яких забив вісім голів та віддав сім результативних передач.