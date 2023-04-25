Німеччина

23-річний англієць може змінити АПЛ на Бундеслігу.

Півзахисник Чеслі Конор Галлагер може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє PyS із посиланням на Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного англійця зацікавлена дортмундська Боруссія.

Чинний контракт Конора розрахований до літа 2025 року.

Раніше була інформація, що Челсі буде готовий відпустити Галлагера, якщо будуть пропозиції.

Нинішнього сезону Галлагер провів 38 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну результативну передачу.