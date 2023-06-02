Німеччина

Фахівець залишає свою посаду.

Боруссія Менхенгладбах припинила співпрацю з головним тренером команди Даніелем Фарке, про це повідомляє пресслужба клубу.

Крім Даніеля Фарке, клуб також залишать його помічники Едмунд Рімер, Крістофер Джон та Кріс Домогалла.

На цій посаді Фарке пропрацював один сезон, за підсумками якого команда посіла десяте місце, яке не дає права зіграти у єврокубках.

Раніше повідомлялось, що Хазенхюттль — серед претендентів на посаду головного тренера Боруссії М.

Нагадаємо, що на початку березня 2022 року Фарке розірвав угоду з краснодаром через російську агресію проти України.