Іспанець продовжить роботу в німецькій команді.
Хабі Алонсо (по центру), фото - ФК Баєр
04 серпня 2023, 15:19
Офіційний сайт леверкузенського Баєра відзвітував про продовження контракту з іспанським головним тренером Хабі Алонсо.
Іспанець підписав нову угоду до 2026-го року.
Алонсо очолив "фармацевтів" у жовтні минулого року та привів їх до півфіналу Ліги Європи УЄФА та шостого місця в Бундеслізі.
"Я дуже вдячний за довіру, яку Баєр проявив до мене. Той факт, що ми переконані в однакових ідеях і напрямках на полі, створює тісну спорідненість і впевненість між керівництвом клубу і мною.
Ми щоденно працюємо. Я сприймаю минулий сезон як позитивний. Але я хочу більшого, як і клуб. Зараз ми працюємо над цим", — підкреслив фахівець.
Раніше повідомлялось, що Алонсо — пріоритетний варіант для заміни Анчелотті.