Німеччина

Іспанець продовжить роботу в німецькій команді.

Офіційний сайт леверкузенського Баєра відзвітував про продовження контракту з іспанським головним тренером Хабі Алонсо.

Іспанець підписав нову угоду до 2026-го року.

Алонсо очолив "фармацевтів" у жовтні минулого року та привів їх до півфіналу Ліги Європи УЄФА та шостого місця в Бундеслізі.

"Я дуже вдячний за довіру, яку Баєр проявив до мене. Той факт, що ми переконані в однакових ідеях і напрямках на полі, створює тісну спорідненість і впевненість між керівництвом клубу і мною.

Ми щоденно працюємо. Я сприймаю минулий сезон як позитивний. Але я хочу більшого, як і клуб. Зараз ми працюємо над цим", — підкреслив фахівець.

Раніше повідомлялось, що Алонсо — пріоритетний варіант для заміни Анчелотті.