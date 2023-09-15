Німеччина

Мюнхенська команда виступатиме у світло-зелених кольорах.

Мюнхенська Баварія представила новий комплект форми, присвячений Октоберфесту — найбільшому у світі фольклорному фестивалю у 2023 році.

"Цього сезону Томас Мюллер, Гаррі Кейн, Альфонсо Девіс та їхні партнери по команді гратимуть у зелених футболках для Октоберфесту, які, як і футболки для Ліги чемпіонів, прикрашені малюнком гірської квітки та історичною емблемою клубу на грудях. Прізвища та номери на спині виконані у білому кольорі", — йдеться на офіційному сайті клубу.

Цей історичний логотип Баварії був актуальним з 1923 по 1954 роки, з перервою на час Другої світової війни.

Вперше у новому комплекті форми Баварія зіграє сьогодні, 15 вересня, у матчі Бундесліги проти леверкузенського Баєра. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.