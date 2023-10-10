Керівництво незадоволено результатами команди.
Енріко Маасен, getty images
10 жовтня 2023, 00:35
Елітний дивізіон чемпіонату Німеччини набрав оберти, тому не дивно, що відбулась перша тренерська відставка.
Як повідомляє офіційний сайт Аугсбурга, клуб припинив співпрацю з Енріко Маасеном, який очолював команду з літа 2022 року.
Зазначимо, що наразі "фуггери" знаходяться на 15 сходинці турнірної таблиці з п'ятьма балами після семи матчів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія пояснила, чому не стала підписувати контракт з Боатенгом.