Німеччина

Керівництво незадоволено результатами команди.

Елітний дивізіон чемпіонату Німеччини набрав оберти, тому не дивно, що відбулась перша тренерська відставка.

Як повідомляє офіційний сайт Аугсбурга, клуб припинив співпрацю з Енріко Маасеном, який очолював команду з літа 2022 року.

Зазначимо, що наразі "фуггери" знаходяться на 15 сходинці турнірної таблиці з п'ятьма балами після семи матчів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія пояснила, чому не стала підписувати контракт з Боатенгом.