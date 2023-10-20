Німеччина

Німецький клуб не став карати марокканського футболіста.

Мюнхенська Баварія на своєму офіційному сайті виступила із заявою відносного захисника Нуссаїра Мазрауї, який раніше підтримав Палестину.

"Цього тижня мюнхенська Баварія провела докладну розмову з Мазрауї. Приводом для обговорення стали пости футболіста в соцмережах про терор проти Ізраїлю, які викликали резонанс та критику.

Баварія та футболіст рішуче виступають проти перенесення близькосхідного конфлікту та його насильства до Німеччини, яка віддана світу. Ненависті та насильству щодо дітей немає місця у політичній культурі Німеччини.

Баварія підтримує єврейську громаду Німеччини та Ізраїль і ніщо не виправдовує вбивство дітей та сімей. Баварія вважає, що футбол має розкрити свою силу примирення між різними культурами, особливо у найважчі моменти.

Мазрауї залишиться у складі Баварії, але він тимчасово вибув із гри через отриману травму", — повідомляється в заяві Баварії.

Цього сезону Мазрауї провів дев'ять поєдинків, у яких відзначився двома результативними передачами.

Свій найближчий матч Баварія проведе проти Майнця. Гра відбудеться завтра, 21 жовтня, о 19:30 за київським часом.