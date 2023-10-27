Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

Бохум вдома переграв Майнц. Кевін Штегер реалізував пенальті у першому таймі, проте опоненту вдалося відіграти завдяки автоголу Кевіна Шлоттербека.

Втім, сам центральний захисник пізніше забив з передачі Штегера. Та цього було замало, Том Краусс зрівняв рахунок перед завершенням поєдинку.

Бохум — Майнц 2:2

Голи: Штегер, 21, пенальті, Шлоттербек, 82 — Шлоттербек, 59, автогол, Краусс, 90

Попередження: Бернарду, Пасієнсія, Лосілла — Баррейро, Кор, Лі Дже Сон