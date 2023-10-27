Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Бохум - Майнц - Getty Images
27 жовтня 2023, 23:34
Бохум вдома переграв Майнц. Кевін Штегер реалізував пенальті у першому таймі, проте опоненту вдалося відіграти завдяки автоголу Кевіна Шлоттербека.
Втім, сам центральний захисник пізніше забив з передачі Штегера. Та цього було замало, Том Краусс зрівняв рахунок перед завершенням поєдинку.
Бохум — Майнц 2:2
Голи: Штегер, 21, пенальті, Шлоттербек, 82 — Шлоттербек, 59, автогол, Краусс, 90
Попередження: Бернарду, Пасієнсія, Лосілла — Баррейро, Кор, Лі Дже Сон