Німець став першим гравцем клубу, який зміг забити у 15 різних сезонах німецького чемпіонату.
Томас Мюллер, Getty Images
29 жовтня 2023, 11:58
Вчора, 28 жовтня, мюнхенська Баварія у матчі дев'ятого туру німецької Бундесліги розгромила Дармштадт (8:0).
У цьому матчі результативним ударом відзначився півзахисник мюнхенців Томас Мюллер.
За інформацією OptaFranz, 34-річний німець став першим гравцем в історії клубу, якому вдалося забити у 15 різних сезонах німецької Бундесліги.
Минулий рекорд утримували одразу троє виконавців — Герд Мюллер, Мехмет Шолль та Клаус Аугенталер.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія – Дармштадт.