Вчора, 28 жовтня, мюнхенська Баварія у матчі дев'ятого туру німецької Бундесліги розгромила Дармштадт (8:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився півзахисник мюнхенців Томас Мюллер.

За інформацією OptaFranz, 34-річний німець став першим гравцем в історії клубу, якому вдалося забити у 15 різних сезонах німецької Бундесліги.

Минулий рекорд утримували одразу троє виконавців — Герд Мюллер, Мехмет Шолль та Клаус Аугенталер.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія – Дармштадт.