Німеччина

Англієць з легкістю увірвався в німецький чемпіонат.

Мюнхенська Баварія розгромила Боруссію Дортмунд в матчі Бундесліги з рахунком 4:0. Хет-трик оформив форвард Гаррі Кейн, на рахунку якого вже 15 голів в цьому сезоні.

Британець зміг побити рекорд ексфорварда Клауса Матішака. Як повідомляє Opta, німець був єдиним гравцем, якому вдалося забити 13 м'ячів в 10 перших матчах в Бундесліги. Це сталося в сезоні 1963/64.

Раніше повідомлялось, що Гаррі Кейн хоче провести ще 8-9 років на найвищому рівні.

Боруссія Д — Баварія 0:4 Відео голів та огляд матчу Бундесліги