Німеччина

Конфлікт клубу та гравця отримав продовження.

Нещодавно Майнц розірвав угоду з нідерландцем Анваром Ель-Газі після ряду пропалестинських заяв з його боку, а тепер гравець подав до суду на клуб через припинення співпраці без попередження, повідомляє видання BILD.

Вінгер своєчасно подав позов про захист від звільнення до трудового суду Майнца. За даними BILD, судове засідання, ймовірно, розпочнеться цього року, але не раніше, ніж на початку грудня.

Першим кроком сторони нідерландця буде те, щоб Майнц розкрив точні причини розірвання контракту. Тоді постане питання про те, чи було воно законним. BILD зазначає, що загальна сума його угоди становила 2,5 мільйона євро.

Нагадаємо, Ель-Газі приєднався до Майнца у другій половині вересні. Після пропалестинських заяв він був відсторонений від тренувань, до яких повернувся наприкінці жовтня. Потім нідерландець знову висловився на підтримку Палестини, але на цей раз у Майнці вирішили розірвати з ним угоду. Після цього гравець не зупинився, опублікувавши чергову пропалестинську заяву.