Німеччина

Завершився останній поєдинок 14 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках чотирнадцятого туру німецької Бундесліги Кельн приймав Майнц на Рейн Енергі Штадіон.

У першому таймі впевненіше виглядали гості, але реалізувати свої моменти вони не зуміли. У другій половині гри ініціативу перехопили господарі поля, які також не були спроможні втілити перевагу у забиті м'ячі. Таким чином, команди поділили очки та залишилися у зоні вильоту чемпіонату Німеччини.

Кельн — Майнц 0:0

Попередження: Мартель, 50, Ут, 86 — Краусс, 58, Кор, 83, Папела, 84, Відмер, 88

Кельн: Швебе — Карстенсен, Гюберс, Шабо (Кіліан, 34), Гайнц (Пакарада, 46) — Любічич (Кайнц, 64), Мартель — Тільманн, Вальдшмідт (Ут, 75), Майна — Тіггес (Діц, 64)

Майнц: Бац — ван ден Берг, Кор, Касі — Відмер, Краусс (Папела, 76), Баррейру, Мвене — Груда (Ріхтер, 76), Ажорк, Буркгардт (Лі, 61)