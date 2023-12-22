Німеччина

Слова наставника "роттен" про свого бомбардира.

Наставник Баварії Томас Тухель прокоментував бомбардирські успіхи новачка команди Гаррі Кейна, який в 22 матчах забив 25 м'ячів.

"Кейн — просто феномен перед воротами. Він найкращий професіонал, і він доводить це, він робить крок уперед і доводить це. Він бере на себе відповідальність, і це абсолютно нормально для нього. Абсолютно нормально, що він докладає зусиль, відпрацьовуючи й в обороні.

Це дуже рідкісна якість – бути рішучим весь час і при цьому бути командним гравцем, тому ми вдячні, що він у нас є, він справжній лідер", – сказав Тухель.

Нагадаємо, Баварія вже оголосила про два трансфери, які відбудуться наступного літа. До мюнхенців приєднаються вінгери Браян Сарагоса та Несторі Іранкунда.