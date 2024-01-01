Німеччина

Нідерландець став гравцем німецького клубу.

Айнтрахт на своєму офіційному сайті оголосив про оренду у Манчестер Юнайтед півзахисника Донні ван де Бека. Оренда голландця має на увазі можливість подальшого викупу за 11+4 мільйонів євро. Айнтрахт також заплатить манкуніанцям за оренду.

Термін оренди ван де Бека складає пів року – до 30 червня 2024 року.

У цьому сезоні ван де Бек взяв участь у 2 матчах МЮ у всіх турнірах, провівши на полі всього 21 хвилину.

Раніше повідомлялося, що Жирона також контактувала з Манчестер Юнайтед щодо оренди півзахисника.