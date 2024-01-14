Німеччина

Юліан Брандт розкритикував гру Боруссії у переможному матчі з Дармштадтом.

У матчі 17-го туру Бундесліги Боруссія на виїзді здолала Дармштадт з рахунком 3:0. Попри впевнену перемогу автор одного з голів Юліан Брандт залишився незадоволеним грою своєї команди.

"Це була не та гра, яку я пам'ятатиму через 10 років. — Це був дуже хаотичний матч, але з відмінним для нас результатом.

М'яч був швидко втрачений на початку гри, ми не мали ніякого контролю. Перший гол виник з нічого. Але це теж якість, яку ми маємо розвивати. Я втік у вільну зону і не зумів ідеально пробити, проте цього виявилося достатньо для гола.

Дармштадт втомився у другому таймі, а потім у нас знову з'явилися моменти. Але це була не видовищна перемога", - сказав футболіст.

У дебютній грі після повернення за "чорно-жовтих" проти Дармштадта (3:0) результативним пасом відзначився Джейдон Санчо саме на Марко Ройса. Для англійця ця результативна дія стала першою в цьому сезоні.