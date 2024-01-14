Німеччина

Завершився останній матч 17 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках сімнадцятого туру німецької Бундесліги менхенгладбаська Боруссія приймала Штутгарт на стадіоні Боруссія-Парк.

Господарі поля блискавично вийшли вперед завдяки голу Гака. Ще до середини першого тайму йому вдалося оформити дубль. Гості зуміли відповісти лише у другій половині зустрічі — відзначився Вагноман. Наприкінці матчу, у компенсований час, Сібачо, який вийшов на поле з лави запасних, поховав надії Штутгарта на здобуття очок.

Боруссія (Менхенгладбах) — Штутгарт 3:1

Голи: Гак, 1, 19, Сібачо, 90+1 — Вагноман, 56

Попередження: Вайгль, 35, Ельведі, 70, Крамер, 90+5 — Міттельштедт, 45+3, Мійо, 83, Раймунд, 84

Боруссія (Менхенгладбах): Ніколас — Скаллі, Ельведі, Фрідріх, Нец — Райц, Вайгль, Коне (Крамер, 90+3) — Онора (Нгуму, 75), Плеа (Сібачо, 66), Гак (Нойгаус, 90+2)

Штутгарт: Нюбель — Штенцель (Левелінг, 46), Антон, Загаду, Міттельштедт (Руо, 46) — Каразор (Раймунд, 82), Штіллер — Вагноман, Мійо, Фюріх — Ундав