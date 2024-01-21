Німеччина

Завершився передостанній поєдинок 18 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках вісімнадцятого туру німецької Бундесліги Боруссія Менхенгладбах приймала Аугсбург на Боруссія-Парк.

У першому таймі господарі поля вийшли вперед завдяки голу Сібачо. По перерві гості досить швидко відігралися — спочатку відзначився Тіц, а за ним Енгельс. Ці два голи виявилися вирішальними у поєдинку.

Боруссія (Менхенгладбах) — Аугсбург 1:2

Голи: Сібачо, 26 — Тіц, 47, Енгельс, 51

Попередження: Нец, 67 — Реджбечай, 41, Якич, 80

Боруссія (Менхенгладбах): Ніколас — Скаллі, Фрідріх, Ельведі, Нец (Лайнер, 71) — Райц (Крамер, 46), Коне (Нойгаус, 71) — Онора (Ранос, 87), Плеа, Гак (Нгуму, 67) — Сібачо

Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Ягу — Енгельс (Педерсен, 73), Реджбечай — Єнсен (Якич, 60), Демірович, Варгас (Маєр, 83) — Тіц (Бельйо, 83)