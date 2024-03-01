Німеччина

Контракт англійця було продовжено до літа 2025 року.

Захисник Ерік Даєр виконав контрактні зобов'язання, необхідні для того, щоб перетворити його оренду в Баварію на постійний трансфер наступного літа. Про це повідомляє The Athletic.

Початкова орендна угода, укладена з Тоттенuемом у січні, мала діяти до кінця сезону з можливістю продовження ще на один рік.

Цей варіант тепер активовано, що зв'яже 30-річного англійця з німецьким клубом до літа 2025 року.

Нагадаємо, оренда Даєра коштувала німцям 4 мільйони євро, а його контракт зі "шпорами" закінчиться влітку, завдяки чому він отримає статус вільного агента і підпише угоду з Баварією.

У складі Баварії Даєр провів шість матчів, у яких відіграв на полі 409 хвилин.