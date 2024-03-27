Футболісти продовжують відновлюватись після травм.
Мануель Ноєр, ФК Баварія
27 березня 2024, 21:47
Воротар Баварії Мануель Ноєр та півзахисник Александар Павлович продовжують відновлення після травм. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Обидва футболісти команди Томаса Тухеля почали індивідуальні тренування.
Нагадаємо, Ноєр порвав волокно лівого м'яза в розташуванні збірної Німеччини, а Павлович пропускав тренувальний процес через тонзиліт.
Раніше повідомлялося, що Гаррі Кейн відновив тренування у загальній групі Баварії.