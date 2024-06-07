Угода із французьким футболістом буде розрахована на п'ять років.
Жанюель Белосян, Getty Images
07 червня 2024, 13:25
Захисник Ренна Жанюель Белосян незабаром стане гравцем леверкузенського Баєра. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, клуби практично домовилися про угоду та перебувають на фінальній стадії перемовин. Угода з 19-річним французом буде розрахована на п'ять років.
Також у ЗМІ є інформація, що сума трансферу вихованця "червоно-чорних" становитиме близько 15 мільйонів євро.
Минулого сезону Белосян провів 27 матчів, у яких відзначився одним асистом.