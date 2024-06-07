Німеччина

Угода із французьким футболістом буде розрахована на п'ять років.

Захисник Ренна Жанюель Белосян незабаром стане гравцем леверкузенського Баєра. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуби практично домовилися про угоду та перебувають на фінальній стадії перемовин. Угода з 19-річним французом буде розрахована на п'ять років.

Також у ЗМІ є інформація, що сума трансферу вихованця "червоно-чорних" становитиме близько 15 мільйонів євро.

Минулого сезону Белосян провів 27 матчів, у яких відзначився одним асистом.