Німеччина

Німець планує зіграти ще на одному великому турнірі.

Голкіпер Баварії Мануель Ноєр готовий продовжувати виступи за збірну Німеччини, повідомляє kicker.

За інформацією джерела, 38-річний воротар на даний момент розмірковує щодо своєї кар'єри в національній команді. Все йде до того, що Мануель Нойєр залишиться у збірній Німеччини до чемпіонату світу 2026 року.

Нагадаємо, Ноєр є чемпіоном світу (2014), бронзовим призером чемпіонату світу (2010) та двічі бронзовим призером Євро (2012, 2016).

Додамо, що Ноєр став рекордсменом за кількістю матчів на чемпіонатах Європи серед воротарів.