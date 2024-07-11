Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Можливо Гарет все ж таки геній?

Збірна Англії у півфінальному матчі Євро-2024 з національною командою Нідерландів (2:1) виборола собі путівку до фіналу турніру.

Таким чином головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт став лише третім тренером в історії, якому вдалося вивести свою команду до фіналу Євро два рази поспіль (2021, 2024).

До цього це вдавалося зробити німцям Гельмуту Шену (1972, 1976) та Берті Фогтсу (1992, 1996).

Раніше головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився про гру з Нідерландами.