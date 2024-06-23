Ноєр стане рекордсменом за кількістю матчів на чемпіонатах Європи серед воротарів

Гра зі швейцарцями стане для 38-річного голкіпера 18-ю на чемпіонатах Європи.
Мануель Ноєр, Getty Images
23 червня 2024, 21:25
Голкіпер збірної Німеччини Мануель Ноєр вийде у стартовому складі національної команди в матчі третього туру групового етапу чемпіонату Європи зі збірною Швейцарії.
Ноєр стане рекордсменом серед воротарів за кількістю матчів, зіграних на Євро.
Гра зі швейцарцями стане для 38-річного Ноєра 18-ю на чемпіонатах Європи.
Німецький воротар випередить італійця Джанлуїджі Буффона.
Гра Швейцарія — Німеччина почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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