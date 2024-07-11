Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Нідерланди провели хороший турнір.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував поразку у півфіналі Євро-2024 від національної команди Англії (1:2). Цитує легендарного нідерландця офіційний сайт УЄФА.

"Я розчарований результатом. Матч почався для нас дуже добре, і ми забили гол. Після цього в нас виникли проблеми в центрі поля, віддавши ініціативу таким небезпечним гравцям, як Беллінгем та Фоден. Ми внесли низку змін, повернули собі контроль над грою і в останні 20 хвилин відчули, що можемо продовжувати в тому ж дусі. Але потім пропустили гол — справді хороший гол — у самому кінці.

Англія створила проблеми нашому півзахисту в першому таймі — ми не контролювали те, як Беллінгем та Фоден грали між лініями. Після цього ми додали ще одного гравця в центр поля, і гра стала більш рівною.

За моїми відчуттями, в останні 20-25 хвилин ми були свіжішими, але вони забили чудовий гол — такий футбол. Можливо, ми заслужили на додатковий час, але сталося те, що сталося. Ми можемо пишатися нашими гравцями та національною командою загалом. Нідерланди провели чудовий турнір.

Я впевнений у завтрашньому дні. Ця команда здатна на більше, і в нас є ще гравці, які можуть посилити збірну. Ми добре попрацювали разом, згуртувалися і були близькі до того, щоб вийти у фінал. Я пишаюся цією командою.

Сімонс зіграв добре. Він був небезпечний, забив чудовий гол. Він завжди серйозно працює. Я радий, що Хаві з нами, тому що на нього чекає велике майбутнє.

Англія зіграла дуже добре після того, як пропустила гол. Іспанія показує чудовий футбол із чудовими вінгерами й атакувальними захисниками. Але англійці вийшли у фінал, і, нехай Іспанія грає на високому рівні, можливо, Англія зможе її обіграти. Чому б і ні?", — заявив Куман.

Раніше головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився про гру з Нідерландами.