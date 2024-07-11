Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

"Три леви" демонструють характер.

Збірна Англії у півфінальному матчі Євро-2024 здобула вольову перемогу над національною командою Нідерландів (2:1) та вийшла до фіналу турніру.

Завдяки цій перемозі "Три леви" стали першою командою в історії чемпіонатів Європи, яка вийшла у фінал турніру, поступаючись по ходу кожного матчу раунду плей-офф. В 1/8 фіналу Словаччині (2:1), у чвертьфіналі Швейцарії (1:1, по пенальті 5:3) та у півфіналі Нідерландам (2:1).

Раніше головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт повторив історичне досягнення німецьких тренерів на чемпіонатах Європи.