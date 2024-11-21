Німеччина

Напередодні голкіпер достроково завершив тренування.

Воротар Баварії Мануель Ноєр може пропустити майбутній матч 11 туру німецької Бундесліги проти Аугсбурга.

Напередодні 38-річний німець достроково завершив тренування — імовірно через проблеми з ребром.

"Ми сподіваємося, що все гаразд, і він зможе зіграти. Але нам треба почекати та подивитися, як пройде сьогоднішнє тренування. Ми вважаємо, що Мануель зможе зіграти. Але якщо він не зможе, то зіграє Даніель Перец. Він дуже добре проявив себе в останніх двох іграх за збірну. Свен Ульрайх не зможе зіграти з особистих причин", — сказав головний тренер Баварії Венсан Компані.

Нагадаємо, матч Баварія — Аугсбург відбудеться 22 листопада, о 21:30 за Києвом.