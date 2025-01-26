Німеччина

Втім, франкфуртці міцно закріпили за собою третє місце в Бундеслізі.

У 19-му турі Бундесліги Гоффенгайм зустрічався з Айнтрахтом, який нещодавно попрощався зі своїм лідером Омаром Мармушем, який перейшов в Манчестер Сіті.

Втрата лідера позначилась на результатах франкфуртців. Айнтрахт взяв очко з Гоффенгаймом на виїзді. Дубль оформив Екітіке, гості відповіли голом Орбана, а наприкінці матчу забив Гложек.

Франкфурт посідає третє місце із відривом у п'ять очок від Штутгарта і Лейпцига. Гоффенгайм залишився на 15-й сходинці.

Гоффенгайм — Айнтрахт Франкфурт 2:2

Голи: Орбан, 65, Гложек, 90+5 — Екітіке, 26 (пен.), 71

Гоффенгайм: Філіпп — Жандре (Кадержабек, 76), Чавес, Акпогума, Юрасек — Бекер (Бюльтер, 76) — Бішоф (Гайгер, 84), Крамарич, Штах — Мерштедт (Орбан, 63), Гложек

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Коллінз, Кох, Теат — Крістенсен, Скірі, Ларссон (Чендлер, 90+3), Кнауфф (Баоя, 90+3) — Гетце (Тута, 62), Узун (Шаїбі, 62) — Екітіке (Матанович, 82)

Попередження: Чавес, Штах, Гложек