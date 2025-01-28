Німеччина

"Джмелі" повернули з оренди півзахисника Саліха Озджана.

Півзахисник дортмундської Боруссії Фелікс Нмеча не зможе допомогти команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

24-річний англієць травмував коліно у минулому матчі німецької Бундесліги проти Вердера (2:2). Через це він пропустить близько тижня.

Таким чином, Нмеча пропустить найближчий матч "джмелів" у Лізі чемпіонів проти донецького Шахтаря, а також зустріч із Гайденгаймом у чемпіонаті.

Водночас, Боруссія достроково повернула з оренди півзахисника Саліха Озджана з Вольфсбурга.

У нинішньому сезоні Нмеча провів 27 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти. На рахунку Озджана 12 матчів.

Нагадаємо, вже завтра, 29 січня, Боруссія Д зіграє проти Шахтаря. Гра розпочнеться о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.