Німеччина

У футболіста Баварії була залозиста лихоманка.

Півзахисник Баварії Александар Павлович може повернутися на поле наприкінці нинішнього сезону. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 20-річний німець відновив легкі тренування і продовжує займатися своїм відновленням.

Нагадаємо, у футболіста діагностували залозисту лихоманку і медичний персонал уважно стежить за процесом його відновлення.

Зазначається, що Александар сподівається повернутися на поле наприкінці сезону, щоб бути готовим до Клубного чемпіонату світу, який пройде влітку.

Нинішнього сезону Павлович провів 21 матч, у яких забив один гол та віддав один асист.

Після 26 турів Баварія набрала 62 очки і посідає перше місце у Бундеслізі, випереджаючи Баєр на шість балів.

Раніше повідомлялося, що Упамекано через травму більше не зіграє цього сезону.