Англійський форвард спростував інформацію про можливий перехід влітку.
Гаррі Кейн, Getty Images
01 квітня 2025, 21:21
Нападник Гаррі Кейн запевнив, що не розглядає можливість переходу з мюнхенської Баварії найближчим часом і почувається комфортно в мюнхенському клубі.
Раніше з’явилися чутки про інтерес до нього з боку Ліверпуля та Манчестер Юнайтед, проте англієць їх спростував.
"Звісно, трапляються випадкові історії, і я не знаю, звідки вони беруться. Я щасливий у Баварії, а чутки — безпідставні", — заявив Гаррі Кейн для ESPN.
Також повідомлялося, що Кейн має домовленість про можливе повернення в Тоттенгем у майбутньому, проте зараз ця тема не розглядається.