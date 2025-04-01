Німеччина

Англійський форвард спростував інформацію про можливий перехід влітку.

Нападник Гаррі Кейн запевнив, що не розглядає можливість переходу з мюнхенської Баварії найближчим часом і почувається комфортно в мюнхенському клубі.

Раніше з’явилися чутки про інтерес до нього з боку Ліверпуля та Манчестер Юнайтед, проте англієць їх спростував.

"Звісно, трапляються випадкові історії, і я не знаю, звідки вони беруться. Я щасливий у Баварії, а чутки — безпідставні", — заявив Гаррі Кейн для ESPN.

Також повідомлялося, що Кейн має домовленість про можливе повернення в Тоттенгем у майбутньому, проте зараз ця тема не розглядається.