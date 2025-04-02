Німеччина

Форвард Баварії висловився про жарти навколо себе через відсутність командних трофеїв.

Попри те, що форвард мюнхенської Баварії Гаррі Кейн є одним з найпродуктивніших бомбардирів світу останнього десятиліття, 31-річний англієць досі не виграв жодного трофею в своїй 15-річній кар'єрі. Однак його команда наразі лідирує в Бундеслізі, а також перебуває в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Крім того, "червоні" цьогоріч братимуть участь у новому форматі турніру Клубного чемпіонату світу.

Гаррі Кейн висловився про відсутність у себе командних регалій та заявив, що виграш трофею може "зупинити всі чутки", які супроводжують його протягом більшої частини його кар'єри.

"Я зробив багато того, що хотів зробити в своїй кар'єрі. Звичайно, командні трофеї — це те, на що всі звертають увагу. В кінцевому рахунку, потрібно намагатися робити все можливе в кожній ситуації, і я відчуваю, що це я робив.

З самого початку це завжди було про те, як залишатися стабільним. Це був великий стимул для мене — бути стабільно одним з найкращих гравців у світі. І цей стимул буде зі мною до кінця моєї кар'єри, незалежно від того, чи виграю я один трофей чи двадцять.

Зрештою, відсутність трофеїв не змінить мого мислення та ставлення. У нас в Баварії є ще один шанс виграти трофеї цього року, і це було б неймовірно. Можливо, це зупинило б всі ті чутки навколо мене", — цитує слова Гаррі Кейна ESPN.

Нагадаємо, раніше Гаррі Кейн запевнив, що не планує залишати мюнхенську Баварію найближчим часом.