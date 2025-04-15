Німеччина

Іспанець може повернутися в Німеччину.

Шальке веде переговори з 47-річним тренером Раулем про його призначення на посаду головного тренера на наступний сезон. Про це повідомляє Get Football News Germany із посиланням на Bild.

Наразі Рауль тренує другу команду Реала – Кастілью, де працює з 2019 року. Однак він може повернутися до Німеччини, де раніше провів два сезони в Шальке як гравець. У 2011 році він виграв Кубок та Суперкубок Німеччини з цим клубом.

Також повідомляється, що Шальке звертався до Доменіко Тедеско, колишнього тренера збірної Бельгії, однак тренер відмовився працювати в другій Бундеслізі.

У поточному сезоні Шальке займає 11-те місце у другій Бундеслізі.

Нагадаємо, півтора року тому Рауля "сватали" в Уніон.