Німеччина

Голландець може змінити біля керма "аптекарів" Хабі Алонсо, який очолить Реал.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг незабаром може очолити леверкузенський Баєр.

За інформацією джерела, сторони досягли суттєвого прогресу у переговорах.

Також наголошується, що 55-річний голландець вже висловив свою зацікавленість у роботі після перших контактів на початку цього тижня.

Останнім місцем роботи Тен Гага був МЮ, звідки він був звільнений у жовтні 2024 року. Також він очолював Гоу Ехед, Утрехт та Аякс.

Раніше нинішній наставник Баєра Хабі Алонсо повідомив про свій відхід з леверкузенського клубу після закінчення поточного сезону Цього літа іспанець очолить мадридський Реал, замінивши Карло Анчелотті.