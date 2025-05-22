Голландець може змінити біля керма "аптекарів" Хабі Алонсо, який очолить Реал.
Ерік тен Гаг, Getty Images
22 травня 2025, 18:39
Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг незабаром може очолити леверкузенський Баєр.
За інформацією джерела, сторони досягли суттєвого прогресу у переговорах.
Також наголошується, що 55-річний голландець вже висловив свою зацікавленість у роботі після перших контактів на початку цього тижня.
Останнім місцем роботи Тен Гага був МЮ, звідки він був звільнений у жовтні 2024 року. Також він очолював Гоу Ехед, Утрехт та Аякс.
Раніше нинішній наставник Баєра Хабі Алонсо повідомив про свій відхід з леверкузенського клубу після закінчення поточного сезону Цього літа іспанець очолить мадридський Реал, замінивши Карло Анчелотті.