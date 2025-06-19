Німеччина

Чемпіонат Німеччини найближчим часом втратить одну зі своїх зірок.

Управляючий директор дортмундської Боруссії Ганс-Йоахім Ватцке висловився про ймовірний перехід Флоріана Вірца з Баєра до Ліверпуля. Його слова наводить Kicker.

"Це справжня ганьба, особливо для Німецької футбольної ліги, що такий гравець, як Флоріан Віртц, йде з Бундесліги.

Я взагалі був би не проти, якби він перейшов у Баварію. Це було б краще для Бундесліги. Краще б він грав із Мусіалою в Мюнхені, але два таких хороших футболісти в будь-якому разі знайдуть один одного. Ми можемо бути просто дуже, дуже щасливі, що у нас є два гравці світового класу на позиції атакувального півзахисника", — сказав Ватцке.

Раніше повідомлялося, що Вірц переходить до Ліверпуля за рекордну суму.