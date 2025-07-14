Німеччина

Гравець перебуває у вихорі трансферного ринку.

Бельгійський нападник Йоган Бакайоко провів видовищний сезон у складі нідерландського ПСВ, після чого відсутність його трансферу на підвищення влітку цього року буде виглядати, щонайменше, дивно.

22-річний виконавець за рік до завершення контракту перебуває в полі зону французьких Марселя та Монако, а також англійського Ноттінгем Форест.

Але найближче до його переходу підібрались два німецькі колективи — леверкузенський Баєр та РБ Лейпциг, боротьба поміж якими активно точилась останніми днями.

І, судячи з усього, "червоні бики" виявились більш наполегливими, адже як тільки вони зробили ставку в 20 млн євро, то "фармацевти" одразу вийшли з процесу перемовин.

При цьому Бакайоко не з’явився до тренувального табору ПСВ у заздалегідь зазначений день, а отже його трансфер — лише питання часу.

За сезон у бельгійця 12 голів та три асисти в 47 матчах.