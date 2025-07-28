Сума трансферу може становити близько 23 мільйонів євро.
Амін Адлі, Getty Images
28 липня 2025, 00:19
Нападник Баєра Амін Адлі може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, у послугах 25-річного марокканця зацікавлені два клуби АПЛ — Вулвергемптон та Вест Гем.
Зазначається, що керівництво леверкузенського клубу буде готове відпустити футболіста за 23 мільйони євро, а сам гравець готовий спробувати свої сили в АПЛ.
Минулого сезону Адлі провів 28 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.
Раніше повідомлялося, що Баєр оголосив про підписання нападника Манчестер Сіті.