Німеччина

Сума трансферу може становити близько 23 мільйонів євро.

Нападник Баєра Амін Адлі може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного марокканця зацікавлені два клуби АПЛ — Вулвергемптон та Вест Гем.

Зазначається, що керівництво леверкузенського клубу буде готове відпустити футболіста за 23 мільйони євро, а сам гравець готовий спробувати свої сили в АПЛ.

Минулого сезону Адлі провів 28 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Баєр оголосив про підписання нападника Манчестер Сіті.