Німеччина

Термін орендної угоди розрахований на один рік.

Гайденгайм на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем дортмундської Боруссії Діантом Рамаєм.

Орендна угода з 23-річним німцем розрахована до літа 2026 року — в контракті передбачено опцію викупу.

Минулого сезону Рамай на правах оренди провів 24 матчі за Аякс та Копенгаген, з яких 14 на нуль за 15 пропущених м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Чуквуемека прагне повернутися до Боруссії Дортмунд.