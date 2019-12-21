Италия

Тренер Наполи Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от матча 17-го тура чемпионата Италии против Сассуоло.

Дженнаро Гаттузо считает, что проблемы Наполи лежат в области психологии и неправильно выбранной тактике.

"Наполи не выигрывает два месяца, и игроки оказались в психологической яме, – цитирует тренера "партенопеев" Gazzetta dello Sport. – Надо просто сбросить с себя этот груз и начать играть в свое удовольствие. В команде собраны замечательные футболисты, я просто влюблен в каждого! Не знаю, все ли из них полюбили меня, но я постараюсь сделать так, чтобы они получали удовольствие от игры".

"Немалую роль играет тот факт, что в течение полутора лет футболисты, привыкшие к той тактике, которая максимально отвечает их возможностям, играли в совершенно другой футбол. Сейчас мы вернулись к схеме 4-3-3, и, думаю, дело пойдет на лад. Вот увидите, стоит только одержать одну победу, и все пойдет как по маслу, команду просто будет не остановить".

Также Гаттузо на предматчевой пресс-конференции ответил на вопрос о возможных трансферах Наполи: "Сейчас я не могу определенно ответить на этот вопрос. После игры с Сассуоло у нас будет 6 дней каникул, после чего мы встретимся с президентом и обговорим кадровые вопросы. Мне кажется, что команда не нуждается в особом усилении, но стоит позаботиться о продлении контрактов с некоторыми ведущими игроками".

Матч Сассуоло — Наполи состоится в воскресенье, 22 декабря. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.