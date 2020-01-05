Италия

Тренер Наполи Дженнаро Гаттузо рассказал о подготовке команды к матчу 18-го тура чемпионата Италии против Интера.

Дженнаро Гаттузо поделился своими мыслями о том, как добиться успеха в поединке 18-го тура первенства Серии А против Интера.

"Нам будет противостоять одна из самых физически сильных команд Серии А, – сказал тренер Наполи на предматчевой пресс-конференции. – Поэтому если мы будем играть, как в первом тайме против Сассуоло, у нас будут больше проблемы. Необходимо быть полностью сконцентрированными и максимально выкладываться на поле. При этом очень важно не паниковать, хотя против нас будет играть великолепная команда, укомплектованная классными игроками".

Также Гаттузо рассказал о кадровых проблемах своей команды: "Кулибали еще не оправился после травмы. Мертенс три дня не работал с мячом из-за проблем с мышцами, и мы решили отправить его в Бельгию на консультацию со специалистом. Фабиан Руис переболел гриппом, и еще не набрал нужных кондиций, но, возможно, сыграет".

Матч Наполи — Интер состоится в понедельник, 6 января. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.