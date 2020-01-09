Италия

Вратарь Дженоа Ионуц Раду собирается подыскать себе новую команду.

Матч 1/8 финала Кубка Италии против Торино может стать последним для Ионуца Раду в составе Дженоа — сообщает Football Italia со ссылкой на агента румынского голкипера.

"Раду точно сыграет за Дженоа против Торино, но после этого мы обсудим возможные варианты продолжения его карьеры, – сказал Оскар Дамиани. – Пока никаких конкретных вариантов назвать не могу".

22-летний Андрей Ионуц Раду опасается, что после того, как Дженоа арендовала у Ювентуса его сверстника Маттиа Перина, потеряет место в составе команды.

Раду выступал за Интер (1 матч), Авеллино (24) и Дженоа (51).

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