Италия

Тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал, над чем надо поработать перед матчем 18-го тура чемпионата Италии против Кальяри.

Маурицио Сарри считает, что Ювентусу не всегда удается реализовать свое преимущество над соперниками из-за большого количества собственных ошибок, и постарается это исправить в поединке 18-го тура первенства Серии А против Кальяри.

"Прежде чем работать над тем, как нейтрализовать сильные качества Кальяри, мы постарались искоренить собственные ошибки, из-за которых нам не всегда удается добыть нужный результат, – сказал тренер Ювентуса на предматчевой пресс-конференции. – Работать над тактикой и стратегией надо начинать после того, как устранены все ошибки в психологическом настрое на матч".

Также Сарри рассказал о кадровой ситуации в команде: "Хедира и Кьеллини травмированы, Бентанкур дисквалифицирован. Сможет ли сыграть Рэмси — узнаем в день матча. Дибала работал по индивидуальной программе, но к матчу против Кальяри он будет готов. У де Лигта проблемы с плечом и приводящей мышцей, поэтому, возможно, его заменит Демирал. Точно сыграют Рабио и Джан, а насчет Бернардески мы еще подумаем".

Матч Ювентус — Кальяри состоится в понедельник, 6 января. Начало в 16:00 по киевскому времени.

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