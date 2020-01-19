Италия

Нападающий Милана Златан Ибрагимович быстрее всех добыл 150 побед в элитном дивизионе Италии.

Победа Милана над Удинезе стала 150-й для Златана Ибрагимовича в Серии А.

Для того, чтобы достичь этого рубежа, шведу понадобилось 222 матча, при этом ранее никому не удалось сделать это быстрее.

В трех матчах после возвращения в Милан Ибрагимович забил один мяч, при этом «россонери» ни разу не проиграли — две победы и ничья.

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